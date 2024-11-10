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Ненахов: для себя закрыл дверь сборной России. Если во мне не нуждаются — пусть справляются сами

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Защитник московского "Локомотива" Максим Ненахов прокомментировал отсутствие у него вызовов в сборную России.
Фото: ФК "Локомотив"
"Слушайте, дверь сборной я для себя закрыл. Раз на меня не рассчитывают, зачем мне туда стремиться? Я стараюсь играть в клубе, завоевывать титулы тут. Если сборная во мне не нуждается — пусть справляются сами", - приводит слова Ненахова Sport24.

Максим Ненахов является воспитанником московского "Динамо", которое сохраняло права на него до лета 2019 года. В настоящее время 25-летний футболист выступает в составе московского "Локомотива". С момента своего перехода в июне 2021 года защитник в составе "железнодорожников" в общей сложности принял участие в 96 официальных матчах, в которых забил 1 гол, отдал 3 голевые передачи, получил 21 жёлтую карточку.

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