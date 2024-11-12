"Футбол — для болельщиков. И пиво — тоже. А если Fan ID не отменят, кто там пиво будет пить? Семейный сектор, что ли?", - приводит слова Шмарова "Чемпионат".
Летом 2022 года на матчах Российской Премьер-Лиги была введена система Fan ID, в связи с чем значительно снизилась посещаемость.
С 2004 года в России действует запрет на продажу пива на спортивных объектах. В последнее время возобновились разговоры о необходимости разрешения реализации данного слабоалкогольного напитка во время футбольных матчей.
Шмаров выступил за возвращение пива на стадионы: футбол — для болельщиков. И пиво — тоже
Бывший футболист московского "Спартака" и воронежского "Факела" Валерий Шмаров поделился своим мнением о системе Fan ID и о продаже пива на стадионах.
Фото: ФК "Ростов"