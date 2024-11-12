"Ему надо отдать должное за то, что он сделал в Краснодаре. Человеку можно сказать спасибо. Какой стадион построил, какую базу. Это красота и для города, и для Краснодарского края. Но как владельцу ему было бы лучше сесть на скамейку. Чтобы он со скамейки эту команду вел, как Иванов в "Урале", - приводит слова Божовича "РБ Спорт".
Сергей Галицкий, будучи предпринимателем и миллиардером, в феврале 2008 года основал футбольный клуб "Краснодар", владельцем и президентом которого он является до сих пор. Наивысшим достижением "Краснодара" в чемпионатах России по футболу является второе место, которое команда заняла по итогам сезона-2023/24. А в Кубке России "быки" дважды доходили до финала (в сезонах-2013/14 и 2022/23).
В текущем сезоне РПЛ "Краснодар" после 15-ти туров, набрав 37 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. В Кубке России чёрно-зелёные вышли в 1-й этап 1/4 финала Пути регионов, где 26 ноября на выезде сыграют с "Тюменью".
Божович: Галицкому как владельцу было бы лучше сесть на скамейку "Краснодара"
Футбольный тренер Миодраг Божович поделился своим мнением о владельце футбольного клуба "Краснодар" Сергее Галицком.
Фото: ФК "Краснодар"