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Шикунов: у "Ростова" все нормально с результатами, Карпина поддерживают

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Александр Шикунов, ранее занимавший должность вице-президента "Ростова", высказался о выступлении клуба в текущем сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- У "Ростова" всё нормально с результатами. У Карпина нормальные позиции, его поддерживают. Да, команда попала в неудачную серию, но уже начинает из нее выбираться. Сейчас ребята должны прийти всегда, победа над "Спартаком" будет хорошим подспорьем, - передает слова Шикунова Metaratings.

В текущем сезоне РПЛ "Ростов" в 15-ти матчах одержал четыре победы, пять раз сыграл вничью с проиграл шесть поединков. В активе коллектива Валерия Карпина 17 баллов, клуб идет на восьмой строчке в таблице чемпионата.

23 ноября в рамках 16-го тура РПЛ "Ростов" на выезде встретится с ЦСКА, матч пройдет на "ВЭБ Арене" и начнется в 14:15 по столичному времени.

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