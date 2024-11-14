- У "Ростова" всё нормально с результатами. У Карпина нормальные позиции, его поддерживают. Да, команда попала в неудачную серию, но уже начинает из нее выбираться. Сейчас ребята должны прийти всегда, победа над "Спартаком" будет хорошим подспорьем, - передает слова Шикунова Metaratings.
В текущем сезоне РПЛ "Ростов" в 15-ти матчах одержал четыре победы, пять раз сыграл вничью с проиграл шесть поединков. В активе коллектива Валерия Карпина 17 баллов, клуб идет на восьмой строчке в таблице чемпионата.
23 ноября в рамках 16-го тура РПЛ "Ростов" на выезде встретится с ЦСКА, матч пройдет на "ВЭБ Арене" и начнется в 14:15 по столичному времени.
Шикунов: у "Ростова" все нормально с результатами, Карпина поддерживают
Александр Шикунов, ранее занимавший должность вице-президента "Ростова", высказался о выступлении клуба в текущем сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ