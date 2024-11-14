"Надеюсь, что сборная России в товарищеском матче с Брунеем сможет побить свой рекорд по крупным победам. Будем болеть за новый рекорд", - цитирует Пименова "Чемпионат".
Завтра, 15-го ноября, сборная России проведет товарищескую встречу с национальной командой Брунея, матч состоится на домашнем стадионе футбольного клуба "Краснодар", стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Напомним, что соперник сборной России располагается на 184-й строчке в рейтинге сборных ФИФА.
В 2024 году национальная команда России одержал победу над Сербией, Белоруссией и Вьетнамом с общим счетом 11:0. Сообщалось, что в 2025 году сборная России может вновь сыграть с Белоруссией, а также провести товарищескую встречу с Камеруном и Шри-Ланкой.
Пименов: надеюсь, что сборная России в матче с Брунеем сможет побить рекорд по крупным победам
Экс-игрок сборной России Руслан Пименов высказался о предстоящем товарищеском матче с Брунеем.
Фото: РФС