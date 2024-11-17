"Все расходы на дорогу сюда взял на себя РФС. Это очень большая сумма, но точную цифру не назову. Больше 100 тысяч долларов. Одни только билеты на делегацию в 40 человек стоят столько. А еще есть размещение в отеле, питание, переезды. Кроме того, наша федерация заработала определенную сумму за проведение матча со сборной России", - приводит слова Юсофф "РИА Новости".
15 ноября в Краснодаре на одноимённом стадионе состоялся товарищеский матч между сборными России и Брунея. Победителями из данного противостояния вышли россияне со счётом 11:0. Эта победа стала самой крупной в истории российской сборной. Кроме того, результаты матча были учтены при подсчёте рейтинга ФИФА, в котором сборная России занимает 34-е место, а сборная Брунея - 184-е.
Следующий товарищеский матч подопечные Валерия Карпина проведут 19 ноября в Волгограде. Соперниками сборной России будет команда Сирии.
В Брунее назвали сумму расходов РФС для организации матча сборной России
Президент Федерации футбола Брунея Фейсал Юсофф раскрыл финансовые аспекты организации товарищеского матча со сборной России.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу