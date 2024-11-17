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В Брунее назвали сумму расходов РФС для организации матча сборной России

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Президент Федерации футбола Брунея Фейсал Юсофф раскрыл финансовые аспекты организации товарищеского матча со сборной России.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу
"Все расходы на дорогу сюда взял на себя РФС. Это очень большая сумма, но точную цифру не назову. Больше 100 тысяч долларов. Одни только билеты на делегацию в 40 человек стоят столько. А еще есть размещение в отеле, питание, переезды. Кроме того, наша федерация заработала определенную сумму за проведение матча со сборной России", - приводит слова Юсофф "РИА Новости".

15 ноября в Краснодаре на одноимённом стадионе состоялся товарищеский матч между сборными России и Брунея. Победителями из данного противостояния вышли россияне со счётом 11:0. Эта победа стала самой крупной в истории российской сборной. Кроме того, результаты матча были учтены при подсчёте рейтинга ФИФА, в котором сборная России занимает 34-е место, а сборная Брунея - 184-е.

Следующий товарищеский матч подопечные Валерия Карпина проведут 19 ноября в Волгограде. Соперниками сборной России будет команда Сирии.

Сборная России
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