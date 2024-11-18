"Просто тогда было больше сплочённости, стабильности, поэтому выступали лучше. Сейчас каждые полгода кто-то приходит, уходит, команда обновляется. Тогда было постабильнее: мало кто уходил и приходил, сформировался костяк, команда долго выступала на хорошем уровне. Сейчас тактика поменялась – может, из-за прихода новых людей. Я думаю, отсюда нестабильные выступления", - приводит слова Жамалетдинова "Советский спорт".
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА за 15 туров набрал 27 очков, которые позволяют на данный момент занимать шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 10 очков. В следующем туре красно-синие 23 ноября на своём поле сыграет против "Ростова".
В розыгрыше Кубка России "армейцы" на групповом этапе Пути РПЛ заняли первое место в группе С и вышли в 1/4 финала, где встретились с казанским "Рубином". После первой игры счёт в двухматчевом противостоянии 0:0. Ответная игра пройдёт в Москве 26 ноября.
Жамалетдинов объяснил, почему ЦСКА раньше выступал лучше, чем сейчас
Бывший нападающий ЦСКА, а ныне - футболист "Шинника", Тимур Жамалетдинов высказался по поводу неудачных результатов московского клуба в последние годы.
Фото: ПФК ЦСКА