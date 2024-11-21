Алдонин - о матче ЦСКА - "Ростов": сложно оценивать состояние обеих команд после паузы на сборные

"Могу сказать, что, безусловно, ЦСКА является фаворитом этой встречи, так как играет дома, но это ни о чём не говорит. Была пауза на игры сборных, поэтому сейчас сложно оценивать состояние обеих команд. Непростой соперник и непростой матч ожидает армейцев. Номинально фаворитом является ЦСКА, но сложно предположить, как на самом деле будет складываться игра", - заявил Алдонин.
Московский ЦСКА примет на своем поле "Ростов" в матче 16-го тура чемпионата России. Игра пройдет в субботу, 23-го ноября. Матч первого круга между этими командами завершился нулевой ничьей. По итогам 15-ти туров ЦСКА занимает в турнирной таблице 6-е место с 27-ю очками.
Отрыв "армейцев" от ближайшего преследователя, "Рубина", составляет 8 очков. Московский "Спартак", расположившийся на 5-й строчке, опережает ЦСКА на 1 очко. "Ростов" с 17-ю очками занимает в таблице РПЛ 8-е место.
Источник: "Чемпионат"