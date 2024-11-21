"Думаю, да. Это (возможное поражение — прим. ред.) заставит задуматься руководство. "Локомотив" на ходу, молодежь в сборной, другие люди есть", - приводит слова Первака "Спорт День за Днём".
Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между московскими командами "Спартак" и "Локомотив" пройдёт 23 ноября на стадионе "Лукойл Арена". Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. За ходом событий данного матча можно будет следить по текстовой трансляции, которую будет вести портал Rusfootball.info.
После первого круга "Спартак", набрав 28 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Локомотив" с 34-я очками располагается на третьей строчке.
Первак - о Станковиче: поражение от "Локомотива" заставит задуматься руководство "Спартака"
Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак ответил, можно ли назвать матч с "Локомотивом" момент истины для наставника красно-белых Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"