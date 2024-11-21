Медведев - о чемпионстве "Зенита" в 1984 году: мы не "Лестер", который один раз победил, а потом ничего не выигрывал

"Каждый из футболистов заслуживает упоминания, они продолжатели традиций побед. Мы не "Лестер", который один раз победил, потом ничего не выигрывал и гордится [только этим - прим. ред.] до сих пор. Хотя то чемпионство — одно единственное за советское время, оно очень дорогого стоит. Уверен, что это несущая балка всех последующих побед", - приводит слова Медведева "Матч ТВ".
21 ноября петербургский "Зенит" отмечал 40-летие с момента завоевания золотых медалей чемпионата СССР по итогам сезона-1984 года. С тех пор сине-бело-голубые, начиная с 2007 года, десять раз становились чемпионами страны.
Английский "Лестер Сити", которые был основан в 1884 году, в сезоне-2015/16 сенсационно занял первое место в Английской Премьер-лиге и, тем самым, в первый и пока в единственный раз в своей истории стал чемпионом Англии. В последующие сезоны "лисы" не поднимались в турнирной таблице АПЛ выше пятого места, а по итогам сезона-2022/23 вылетели в "Чемпионшип", откуда успешно выбрались через год.