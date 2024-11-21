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Зарема Салихова: грамотный специалист покрутит у виска, когда узнает об интересе от "Спартака"

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Зарема Салихова, жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, поделилась своим мнением о поисках московского клуба нового спортивного директора.
Фото: ФК "Спартак"
"Я не верю, что грамотный специалист приедет в "Спартак". В нынешних условиях (внешних и внутренних) задавать высокие параметры поиска — это неадекватное, утопичное представление о футбольной реальности. Грамотный специалист просто покрутит у виска, когда узнает об интересе от "Спартака", - приводит слова Салиховой "СЭ".

10 ноября 2024 года должность спортивного директора футбольного клуба "Спартак" покинул Томаш Амарал. Португальский специалист трудился в московском клубе с 1 января 2024 года. На данный момент о назначении нового спортивного директора красно-белые не сообщали.

По итогам первого круга Российской Премьер-Лиги "Спартак", набрав за 15 матчей 28 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. В Кубке России москвичи с первого места в группе вышли в четвертьфинал Пути РПЛ, где встретились с "Ростовом". После первого матча со счётом 1:0 впереди ростовчане.

Спартак
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