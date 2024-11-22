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Дюков: сборной России вполне по силам на Евро выйти из группы без каких-либо проблем

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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился своим мнением, как сборная России выступила бы на чемпионате Европы.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу
"Вижу, что у этой команды высокий потенциал. У нас есть еще игроки, которых Валерий Георгиевич может вызвать — Матвей Сафонов, Александр Головин, Далер Кузяев. Этой команде вполне по силам выйти из группы без каких-либо проблем. Уверен, рано или поздно так и будет", - приводит слова Дюкова "Матч ТВ".

Начиная с 1996 года сборная России по футболу лишь однажды преодолевала стадию группового этапа финального турнира чемпионата Европы. Это произошло на Евро-2008, когда россияне под руководством Гуса Хиддинка дошли до полуфинала турнира. Единственный раз, когда сборная России не прошла отбор для участия в континентальном первенстве, был чемпионат Европы 2000 года.

Чемпионат Европы 2024 года сборная России пропустила из-за отстранения, которое на неопределенный срок в феврале 2022 года было введено УЕФА.

Сборная России
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