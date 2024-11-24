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Бубнов: Угальде во всей красе показал, что умеет делать всё

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Экс-защитник столичного "Спартака" Александр Бубнов высказался об игре форварда красно-белых Манфреда Угальде в дерби с "Локомотивом".
Фото: Официальный сайт РПЛ
- В этом матче форвард во всей красе показал, что умеет делать всё. Важно понимать также, в каком матче он сделал покер. Теперь у него может появиться большая уверенность в себе, - цитирует Бубнова Sportbox.

23 ноября "Спартак" при своих болельщиках разгромил "Локомотив" со счетом 5:2. Четыре мяча забил форвард красно-белых Манфред Угальде, одним голом отметился Эськьель Барко, которому ассистировал Угальде.

На данный момент Угальде с 12-ю забитыми голами возглавляет бомбардирскую гонку в РПЛ.

"Спартак" после победы в дерби поднялся на четвертой место в РПЛ, в активе столичной команды 31 балл.

Манфред Угальде
Спартак
Локомотив
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