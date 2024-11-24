- В этом матче форвард во всей красе показал, что умеет делать всё. Важно понимать также, в каком матче он сделал покер. Теперь у него может появиться большая уверенность в себе, - цитирует Бубнова Sportbox.
23 ноября "Спартак" при своих болельщиках разгромил "Локомотив" со счетом 5:2. Четыре мяча забил форвард красно-белых Манфред Угальде, одним голом отметился Эськьель Барко, которому ассистировал Угальде.
На данный момент Угальде с 12-ю забитыми голами возглавляет бомбардирскую гонку в РПЛ.
"Спартак" после победы в дерби поднялся на четвертой место в РПЛ, в активе столичной команды 31 балл.
Бубнов: Угальде во всей красе показал, что умеет делать всё
Экс-защитник столичного "Спартака" Александр Бубнов высказался об игре форварда красно-белых Манфреда Угальде в дерби с "Локомотивом".
Фото: Официальный сайт РПЛ