— Вы тоже оформляли покер за "Спартак" в матче против "Крыльев Советов" в октябре 1994 года.
— Помню, конечно. Скажем так: было и было. Что из этого делать что-то великое? Я и восемь забивал, правда, не в Премьер-лиге. Я на такое внимания особо не обращал. Это сейчас какая-то дикость, а раньше… Ну забивал и забивал, - цитирует Тихонова "Матч ТВ".
Вчера, 23-го ноября, московский "Локомотив" на выезде уступил "Спартаку" со счетом 2:5 в 16-м туре Российской Премьер-Лиги. Забитыми мячами в той встрече отметились Угальде (покер), Барко, Пиняев и Ньямси.
После 16-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России и имеет 34 набранных очка. Красно-белые занимают 4-е место с 31-м очком в своем активе.
В текущем сезоне Манфред Угальде провел за красно-белых во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 13 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 9 миллионов евро. В 17-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича сыграет на выезде с "Краснодаром".
Тихонов: это сейчас покер - какая-то дикость, а раньше: ну забивал и забивал
Экс-игрок "Спартака" Андрей Тихонов высказался о покере Манфреда Угальде в ворота "Локомотива" (5:2).
Фото: ФК "Спартак"