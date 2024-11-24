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Заварзин: не думаю, что "Спартак" войдет в тройку по итогам чемпионата: он станет пятым

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Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин высказался о матче 16-го тура РПЛ с "Локомотивом" (5:2).
Фото: ФК "Спартак"
"Очень хорошая игра получилась у "Спартака" в этом матче, команда сейчас на подъеме. Все понравилось. Но Станкович не отличается стабильностью: он игрока три-четыре поменяет, и опять все поменяется. Он один матч играет активно и результативно, другой — невыразительно. Не думаю, что "Спартак" войдет в тройку по итогам чемпионата: он станет пятым", - цитирует Заварзина "Матч ТВ".

Вчера, 23-го ноября, московский "Локомотив" на выезде уступил "Спартаку" со счетом 2:5 в 16-м туре Российской Премьер-Лиги. Забитыми мячами в той встрече отметились Угальде (покер), Барко, Пиняев и Ньямси.

После 16-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России и имеет 34 набранных очка. Красно-белые занимают 4-е место с 31-м очком в своем активе.

Напомним, что Деян Станкович возглавил московский "Спартак" этим летом, ранее сербский специалист работал в "Ференцвароше" и "Црвене Звезде". В 17-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с "Краснодаром", который на данный момент располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Спартак
Локомотив
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