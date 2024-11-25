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Корнаухов: Батраков меня удивляет со знаком плюс

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Бывший футболист Олег Корнаухов высказался о лучших игроках РПЛ этого сезона.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Хорошую результативность набрал Глушенков, но травма помешала ему. Угальде сейчас забивает с периодичностью - плюс покер. Кордоба - один из лучших нападающих. Меня со знаком плюс удивляет Батраков. Кордоба, Даку, Угальде они должны это делать, а вот Батраков в таком юном возрасте играет очень стабильно, - передает слова Корнаухова "Матч ТВ".

На данный момент в РПЛ в списке лучших бомбардиров лидирует форвард "Спартака" Манфред Угальде, который в минувшей игре с "Локомотивом" записал на свой счет четыре забитых мяча. Батраков из "Локомотива" имеет в своем активе восемь забитых голов. Кордоба, выступающий за "Краснодар", также восемь раз поразил ворота соперников.

Напомним, что в следующем туре "Локомотив" дома примет "Химки", игра 17-го тура РПЛ пройдет 1 декабря, старт поединка запланирован на 14:00 мск.

Алексей Батраков
Манфред Угальде
Джон Кордоба
Локомотив
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