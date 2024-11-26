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Глушаков: видно, что Угальде - хороший футболист, чем-то напоминает Вагнера Лава

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Экс-капитан "Спартака" Денис Глушаков высказался об игроке красно-белых Манфреде Угальде.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Видно, что это хороший футболист. Он такой коренастый, чем-то напоминает Вагнера Лава. Небольшого роста, мяч сохраняет, правильно открывается. У него было затишье. Я считаю, это связано с Промесом. Когда Квинси ушёл, Манфред попал в какую-то психологическую яму. Мне кажется, сейчас он добавил благодаря приходу Барко, - цитирует Глушакова "Чемпионат".

Угальде принадлежит "Спартаку" с зимы 2024 года. В дерби с "Локомотивом", которое прошло на минувшей неделе, футболист оформил покер, забив в ворота "железнодорожников" четыре мяча. Контракт 22-летнего форварда с красно-белыми рассчитан до 2028 года, трансферная стоимость Угальде оценивается в девять миллионов евро.

В следующем туре "Спартак" на выезде сыграет с "Краснодаром", матч пройдет 1 декабря в рамках 17-го тура РПЛ, начало поединка запланировано на 19:30 мск.

Денис Глушаков
Манфред Угальде
Спартак
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