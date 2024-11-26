"Готов ли Маркиньос себя проявить в матче с "Ростовом", как и в игре с "Локомотивом"? Маркиньос — лучший игрок в российском чемпионате, он всегда готов играть и забивать", - цитирует агента Metaratings.
Маркиньос перешел в московский "Спартак" из венгерского "Ференцвароша" в летнее трансферное окно за 5 миллионов евро и заключил контракт до лета 2027 года.
В текущем сезоне бразилец провел за красно-белых во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 4 миллиона евро. После 16-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ с 31-м набранным очком.
Агент: Маркиньос - лучший игрок в российском чемпионате
Футбольный агент Стефано Кастанья, представляющий интересы нападающего "Спартака" Маркиньоса, высказался об игре своего клиента.
Фото: ФК "Спартак"