Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Урал
16:00
ХимкиНе начат
Ахмат
18:15
ЗенитНе начат
Сочи
18:15
Динамо МхНе начат
Ростов
20:30
СпартакНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Штурм
20:45
ЖиронаНе начат
Црвена Звезда
20:45
ШтутгартНе начат
ПСВ
23:00
ШахтерНе начат
Монако
23:00
БенфикаНе начат
Болонья
23:00
ЛилльНе начат
Селтик
23:00
БрюггеНе начат
Динамо Загреб
23:00
Боруссия ДНе начат
Ливерпуль
23:00
Реал МадридНе начат
Астон Вилла
23:00
ЮвентусНе начат

Лига конференций УЕФА

Истанбул Башакшехир
18:30
ПетрокубНе начат

Ерохин - о жизни после завершении карьеры: не хотелось бы прерывать связь с футболом

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник петербургского "Зенита" Александр Ерохин высказался о возможном завершении им карьеры профессионального футболиста.
Фото: ФК "Зенит"
"Стараюсь учиться в каких-то моментах у тренеров, менеджеров, подтягивать языки и прочие моменты. Естественно, футбол занимает большую часть моей жизни. Поэтому прерывать с ним какую-то связь не хотелось бы, но я всегда стараюсь думать о том, что за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь, и сосредоточиться на том, чем я занимаюсь в конкретный момент. Сейчас пока все мысли об этом сезоне", - приводит слова Ерохина "Чемпионат".

Александр Ерохин - уроженец Барнаула. На взрослом уровне дебютировал в 2007 году в составе молдавского "Шерифа". Кроме того, в его карьере были выступления за такие футбольные клубы, как "Краснодар" (2011-2013 гг.), "СКА-Энергия" (2013 г.), "Урал" (2013-2015 гг.), "Ростов" (2016-2017 гг.), "Зенит" (с 2017 г. по наст. время).

На клубном уровне полузащитник стал двукратным чемпионом Молдавии, двукратным обладателем Кубка Молдавии, шестикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России. Кроме того, Ерохин с 2016 по 2021 гг. провёл 32 игры в составе сборной России.

Александр Ерохин
Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится