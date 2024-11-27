"Стараюсь учиться в каких-то моментах у тренеров, менеджеров, подтягивать языки и прочие моменты. Естественно, футбол занимает большую часть моей жизни. Поэтому прерывать с ним какую-то связь не хотелось бы, но я всегда стараюсь думать о том, что за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь, и сосредоточиться на том, чем я занимаюсь в конкретный момент. Сейчас пока все мысли об этом сезоне", - приводит слова Ерохина "Чемпионат".
Александр Ерохин - уроженец Барнаула. На взрослом уровне дебютировал в 2007 году в составе молдавского "Шерифа". Кроме того, в его карьере были выступления за такие футбольные клубы, как "Краснодар" (2011-2013 гг.), "СКА-Энергия" (2013 г.), "Урал" (2013-2015 гг.), "Ростов" (2016-2017 гг.), "Зенит" (с 2017 г. по наст. время).
На клубном уровне полузащитник стал двукратным чемпионом Молдавии, двукратным обладателем Кубка Молдавии, шестикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России. Кроме того, Ерохин с 2016 по 2021 гг. провёл 32 игры в составе сборной России.
Ерохин - о жизни после завершении карьеры: не хотелось бы прерывать связь с футболом
Полузащитник петербургского "Зенита" Александр Ерохин высказался о возможном завершении им карьеры профессионального футболиста.
Фото: ФК "Зенит"