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Валерий Гладилин: если Станкович будет играть на победу, то "Спартак" может дойти до финала Кубка России

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Бывший футболист Валерий Гладилин рассказал о перспективах московского "Спартака" в Пути регионов Кубка России – 2024/25.
Фото: ФК "Спартак"
"У "Спартака" в Пути регионов будет стоять задача только пробиться дальше в финальную часть. Через Путь регионов "Спартак" может дойти до финала Кубка России. Если Станкович не будет разбавлять состав резервными игроками и будет играть на победу, то "Спартак" может спокойно дойти до финала Кубка", — приводит слова Гладилина "Чемпионат".

Московский "Спартак" по сумме двух матчей уступил "Ростову" в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России (0:1, 1:2) и продолжит борьбу за трофей в нижней сетке турнира. Жеребьёвка 1/2 финала пути РПЛ и 2-го этапа четвертьфинала Пути регионов состоится 30 ноября.

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