- Не думаю, что он слишком много берёт на себя. Он лидер, очень часто в командах не хватает таких людей. Думаю, приходя в новую команду, Артём смотрит, есть ли лидеры на поле, в раздевалке. Если видит, что команде не хватает этого, включается по полной, - передает слова Кудряшова "Чемпионат".
36-летний Дзюба, ранее выступавший за "Спартак", "Зенит" и ряд других клубов, с сентября этого года играет в составе "Акрона". Футболист в нынешнем сезоне провел в РПЛ восемь матчей, дважды поразил ворота соперников и сделал три голевые передачи. Его контракт с клубом из Тольятти рассчитан до июня 2025 года.
"Акрон" Дзюбы с 16 баллами идет на 10-м месте в турнирной таблице. В следующем туре РПЛ команда сыграет против "Оренбурга" на своем поле, матч пройдет 30 ноября.
Кудряшов - о Дзюбе: он лидер, таких людей очень часто не хватает в командах
Экс-игрок "Спартака" и национальной сборной России Федор Кудряшов высказался об Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"