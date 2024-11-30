Ранее в СМИ была информация, что Глушаков, экс-футболист первой команды "Химок", возглавит молодежную команду.
- Пока решения нет. У Петровича контракт закончился, поэтому он ушел. Решение принимает руководство клуба, - цитирует Садыгова "Матч ТВ".
Глушаков, в прошлом побеждавший в РПЛ с московским "Спартаком", с лета этого года выступал за "Химки" и провел за клуб восемь матчей. После чего полузащитник заключил команд с медийным клубом СКА.
"Химки" в текущем сезоне РПЛ набрали в 16-ти турах 13 очков и идут на 13-й строчке в таблице чемпионата. В следующем туре "Химки" на выезде сыграют с "Локомотивом", матч пройдет в ближайшее воскресенье.
В "Химках" ответили на вопрос о возможном назначении Глушакова тренером молодежной команды
Инвестор "Химок" Туфан Садыгов высказался о возможном назначении Дениса Глушакова на пост главного тренера молодежки подмосковного клуба.
Фото: ФК "Химки"