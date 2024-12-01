Дьяков - о "Динамо": если терять очки в матче с "Ахматом", то можно забыть о чемпионстве

- "Динамо" - фаворит. Но команда пока не так грозно выглядит, как все этого ждали. "Динамо" нужно забирать очки. Если терять в матче с "Ахматом", то можно забыть о чемпионстве, - передает слова Дьякова Metaratings.ru.
Завтра, 2 декабря, подопечные Марцела Лички в гостях сыграют против "Ахмата", начало матча запланировано на 19:00 мск.
На данный момент в активе "Динамо" после 16-ти туров 31 балл, столичный клуб располагается на пятой строчке в таблице и отстает от лидирующего "Зенита" на восемь баллов. "Ахмат", у которого девять очков, занимает 15-е, предпоследнее место в таблице.
Текстовая трансляция матча "Ахмат" - "Динамо" будет доступна на Rusfootball.info.