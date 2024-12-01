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Дьяков - о "Динамо": если терять очки в матче с "Ахматом", то можно забыть о чемпионстве

Бывший защитник столичного "Динамо" Виталий Дьяков высказался о предстоящем матче, в котором бело-голубые на выезде сыграют с "Ахматом".
Фото: Официальный сайт РПЛ
- "Динамо" - фаворит. Но команда пока не так грозно выглядит, как все этого ждали. "Динамо" нужно забирать очки. Если терять в матче с "Ахматом", то можно забыть о чемпионстве, - передает слова Дьякова Metaratings.ru.

Завтра, 2 декабря, подопечные Марцела Лички в гостях сыграют против "Ахмата", начало матча запланировано на 19:00 мск.

На данный момент в активе "Динамо" после 16-ти туров 31 балл, столичный клуб располагается на пятой строчке в таблице и отстает от лидирующего "Зенита" на восемь баллов. "Ахмат", у которого девять очков, занимает 15-е, предпоследнее место в таблице.

Текстовая трансляция матча "Ахмат" - "Динамо" будет доступна на Rusfootball.info.

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