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"Потому что он - не жадина-говядина". Комличенко рассказал, почему бил пенальти вместо Осипенко

Форвард "Ростова" Николай Комличенко рассказал, почему штатный пенальтист команды Максим Осипенко уступил ему право удара в 17-м туре РПЛ с "Пари НН" (4:0).
Фото: ФК "Ростов"
"Максим не пожадничал и отдал мяч. Я у него спросил: "Дашь?". Он сказал: "Дам". Вот и все, потому что он — не жадина-говядина", - приводит слова Комличенко "РБ Спорт".

Напомним, в субботу, 30 ноября, "Ростов" с крупным счетом 4:0 обыграл на своем поле "Пари НН" в матче 17-го тура РПЛ. На 73-й минуте игры в ворота нижегородцев был назначен одиннадцатиметровый, который пробил нападающий Николай Комличенко, а не основной исполнитель пенальти в составе ростовчан защитник Максим Осипенко, оформивший на тот момент дубль.

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