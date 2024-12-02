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В "Ростове" высказались о возможном переходе Глебова в "Динамо"

Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин высказался о возможном переходе Данила Глебова в "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"
"Никаких переговоров не ведем. Данил — сильный игрок, слухи о его потенциальном переходе в различные команды уже никого не удивляют. Он сфокусирован на выступлениях за "Ростов", - цитирует Рыскина "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник "Ростова" Данил Глебов может перейти в московское "Динамо" в зимнее трансферное окно за 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Данил Глебов провел за "Ростов" во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего полузащитника в 8 миллионов евро, контракт игрока сборной России с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Напомним, что летом этого года сообщалось, что Глебов мог перейти в московский "Спартак", однако трансфер сорвался из-за завышенной цены на игрока.

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