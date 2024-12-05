"Зачем "Спартаку" продавать Угальде? Они что, в деньгах нуждаются? Если за ним следят в Европе, то подождут до конца сезона. За футболистом долго следят хорошие команды, если его хотят. Но он пару встреч сыграл хорошо, и уже кричать: "Ура!"? - цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
В текущем сезоне Манфред Угальде провел за московский "Спартак" во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 15 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего костариканца в 9 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах Манфреда Угальде заинтересован ряд европейских клубов, в том числе - четыре команды из английского чемпионата. После 17-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на 3-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 34-мя набранными очками.
Канчельскис: зачем "Спартаку" продавать Угальде? Они что, в деньгах нуждаются?
Российский тренер Андрей Канчельскис высказался о возможном уходе Манфреда Угальде из "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"