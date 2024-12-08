Мауро Лео исполнял обязанности скаута в таких итальянских клубов, как миланский "Интер", туринский "Ювентус", столичная "Рома". В 2022-2024 гг. менеджер трудился в "Роме" в статусе спортивного директора.
В то же время сообщается, что другой кандидат на должность спортивного директора московского "Спартака" 53-летний Федерико Керубини, который 12 лет отработал в туринском "Ювентусе", не выразил заинтересованности к предложению красно-белых. Специалист ожидает получения предложений от команды, которая выступает в чемпионате из европейских топ-5.
Источник: "СЭ"
СМИ: экс-спортдир "Ромы" Мауро Лео всерьез воспринял предложение "Спартака" занять аналогичную должность
По информации СМИ, 49-летний Мауро Лео серьезно отнесся к предложению московского "Спартака" стать спортивным директором футбольного клуба.
Фото: ForzaRoma.info