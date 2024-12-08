"Зенит" уже второй сезон не может восстановить игру после ухода Артема Дзюбы. Так и нет нападающего более результативного, значит, магия была вовсе не в связке Клаудиньо–Вендел–Барриос. На игру гегемона это точно не похоже, у "Спартака" появилась возможность сбросить "Зенит" с пьедестала в года его столетия", - приводит слова Салиховой Metaratings.
В 18-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский "Спартак" на своем поле обыграл нижегородский "Пари НН" со счетом 3:0. Петербургский "Зенит", в свою очередь, у себя дома проиграл тольяттинскому "Акрону" со счетом 1:2.
Таким образом, "Зенит" под руководством российского специалиста Сергея Семака остался с 39-ю очками в активе и продолжил занимать первое место в турнирной таблице чемпионата России. "Спартак" под руководством сербского тренера Деяна Станковича набрал 37 очков и перед зимней паузой закрепился на третьей строчке.
Зарема: у "Спартака" появилась возможность сбросить "Зенит" с пьедестала в года его столетия
Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась о "Зените" после поражения петербургского клуба от тольяттинского "Акрона" в матче 18-го тура РПЛ (1:2).
Фото: ФК "Зенит"