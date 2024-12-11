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Макгиди: после игры в раздевалке "Спартака" всегда было пиво, могли покурить, кто-то употреблял снюс

Бывший игрок московского "Спартака" Эйден Макгиди вспомнил о том, как футболисты в России злоупотребляли вредными привычками.
Фото: Getty Images
"В России после игры в раздевалке всегда было пиво, некоторые игроки могли покурить, но я этого не делал. Кто-то употреблял снюс. Правда, не знаю, настолько ли он популярен в России, как в Британии", - приводит слова Макгиди "СЭ".

Эйден Макгиди был игроком московского "Спартака" с августа 2020 года до января 2014 года. В общей сложности в составе красно-белых ирландский полузащитник принял участие в 93 официальных матчах, в которых всего забил соперникам 13 голов, отдал партнерам 28 голевых передач, получил 21 жёлтую и 3 прямых красных карточек.

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