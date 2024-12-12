- Мне кажется, у них в команде нет лидера. Фомин молчалив, Лунёв пришёл с ошибками, а иностранцы, которые начинают получать кураж, играются на публику, это не на результат, а на то, чтобы себя показать, - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".
"Динамо" в текущем сезоне РПЛ провело 18 матчей, в которых одержало 10 побед и потерпело три поражения, пять матчей с участием бело-голубых завершились вничью. Команда Марцела Лички набрала 35 очков и идет на четвертой строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на четыре очка.
В первом матче после зимней паузы "Динамо" встретится на выезде с "Ростовом", матч 19-го тура РПЛ пройдет в начале марта.
Радимов высказался о главной проблеме "Динамо" в этом сезоне
Экс-игрок "Зенита" и национальной сборной России Владислав Радимов назвал главную проблему столичного "Динамо" в текущем сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ