Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Виктория П
20:45
Манчестер ЮнайтедНе начат
Мальмё
20:45
ГалатасарайНе начат
Рома
20:45
БрагаНе начат
Хоффенхайм
20:45
ФКСБНе начат
Лудогорец
20:45
АЗ АлкмарНе начат
ПАОК
20:45
ФеренцварошНе начат
Юнион
20:45
НиццаНе начат
Олимпиакос
20:45
ТвентеНе начат
Славия
23:00
АндерлехтНе начат
Аякс
23:00
ЛациоНе начат
Лион
23:00
АйнтрахтНе начат
Реал Сосьедад
23:00
Динамо КиевНе начат
Маккаби Тель-Авив
23:00
РФШНе начат
Эльфсборг
23:00
КарабахНе начат
Буде-Глимт
23:00
БешикташНе начат
Рейнджерс
23:00
ТоттенхэмНе начат
Порту
23:00
МидтьюлландНе начат

Лига конференций УЕФА

Викингур
16:00
ЮргорденНе начат
Астана
18:30
ЧелсиНе начат
Фиорентина
20:45
ЛАСКНе начат
Копенгаген
20:45
ХартсНе начат
Ноа
20:45
АПОЭЛНе начат
Истанбул Башакшехир
20:45
ХайденхаймНе начат
ХИК
20:45
МольдеНе начат
Петрокуб
20:45
БетисНе начат
Легия
20:45
ЛуганоНе начат
Олимпия
20:45
Серкль БрюггеНе начат
Динамо Минск
20:45
ЛарнНе начат
Гент
23:00
ТСЦ Бачка-ТополаНе начат
Шэмрок Роверс
23:00
БорацНе начат
ТНС
23:00
ПанатинаикосНе начат
Омония
23:00
РапидНе начат
Млада Болеслав
23:00
ЯгеллонияНе начат
Санкт-Галлен
23:00
ВиторияНе начат
Пафос
23:00
ЦелеНе начат

Радимов высказался о главной проблеме "Динамо" в этом сезоне

Экс-игрок "Зенита" и национальной сборной России Владислав Радимов назвал главную проблему столичного "Динамо" в текущем сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Мне кажется, у них в команде нет лидера. Фомин молчалив, Лунёв пришёл с ошибками, а иностранцы, которые начинают получать кураж, играются на публику, это не на результат, а на то, чтобы себя показать, - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".

"Динамо" в текущем сезоне РПЛ провело 18 матчей, в которых одержало 10 побед и потерпело три поражения, пять матчей с участием бело-голубых завершились вничью. Команда Марцела Лички набрала 35 очков и идет на четвертой строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на четыре очка.

В первом матче после зимней паузы "Динамо" встретится на выезде с "Ростовом", матч 19-го тура РПЛ пройдет в начале марта.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится