Как утверждает источник, атакующий полузащитник "Зенита" Ильзат Ахметов попал в сферу интересов казанского "Рубина".
Напомним, Ахметов перебрался в Санкт-Петербург в январе этого года из "Краснодара". Контракт 26-летнего игрока действует до лета 2026 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие за сине-бело-голубых в 3 матчах РПЛ и 6 играх Кубка России, провел на поле суммарно 370 минут и не отличился голевыми действиями. Transfermarkt оценивает Ахметова в 2 миллиона евро.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Рубин" интересуется полузащитником "Зенита" Ахметовым
Хавбек "Зенита" Ильзат Ахметов может перебраться в Казань.
Фото: ФК "Зенит"