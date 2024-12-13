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Песьяков: в "Крыльях Советов" сейчас не так все плохо, как может показаться

Голкипер "Крыльев Советов" Сергей Песьяков рассказал о положении дел в самарском клубе.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Мы провалили начало сезона. Вкатились не так, как могли бы. Причины какой-то одной там нет. Где-то сборы, где-то трансферы… всё вместе. Но ближе к середине этого отрезка или даже к концу, наверное, нашли себя. Стали набирать важные очки. И в целом в "Крыльях" сейчас не так все плохо, как может показаться", - цитирует Песьякова "Матч ТВ".

Сергей Песьяков перешел в самарские "Крылья Советов" из "Ростова" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2025 года. В текущем сезоне голкипер провел во всех турнирах 8 матчей, пропустил 10 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в трех встречах.

После 18-ти сыгранных туров команда Игоря Осинькина располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 18-ю набранными очками. Самарцы вылетели из розыгрыша Кубка России, заняв последнее место в группе с московским "Динамо", "Спартаком" и махачкалинским "Динамо".

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