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В Белоруссии выразили готовность провести матч со сборной России в 2025 году

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич рассказал о возможности проведения в 2025 году товарищеского матча между сборными России и Белоруссии.
Фото: РФС
"Готовы вести переговоры о матче со сборной России в 2025 году. Предложение направим в РФС, а там посмотрим, как будут складываться обстоятельства. Мы не знаем о планах российской сборной, поэтому предстоит долгий путь переговоров", - приводит слова Василевича "РИА Новости".

Последний раз сборные России и Белоруссии встречались друг с другом 7 июня 2024 года. Тогда матч прошёл в Минске на стадионе "Динамо". Встреча завершилась победой команды Валерия Карпина со счётом 4:0. Среди россиян в том матче отличились Иван Обляков (8 мин.), Константин Тюкавин (20 мин.), Фёдор Чалов (63 и 69 мин.).

Напомним, сборная России по футболу с февраля 2022 года из-за отстранения ФИФА и УЕФА от участия в международных турнирах в течение года проводит исключительно товарищеские матчи.

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