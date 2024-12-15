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"Что это за нападающий тогда?" Червиченко жёстко раскритиковал форварда "Спартака" Угальде

Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко высказался о футбольных качествах костариканского нападающего красно-белых Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
- Все сейчас смотрят на его результативность, которая неожиданно появилась в последние месяц?два. Но вы посмотрите на игру. Что может Угальде? Он может убежать и с какого?то отскока что?то добить. То есть игрок постоянно на какой?то голевой точке. Он издалека бьет? Нет. Он штрафные исполняет? Нет. Головой играет? Практически нет. Что это за нападающий тогда? - цитирует Червиченко Matchtv.ru.

22-летний костариканский нападающий московского "Спартака" Манфред Угальде в текущем сезоне забил 15 голов и отдал 3 результативных паса в 18 матчах Российской премьер-лиги и забил 1 гол в 4 матчах Кубка России. Угальде лидирует в гоке бомбардиров РПЛ, его ближайший преследователь Алексей Батраков ("Локомотив") забил 10 мячей.

9 из 15 своих голов в текущем чемпионате костариканский форвард забил в четырёх последних матчах.

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