- Я не хочу загадывать. Тренерская работа такая, что загадывать вдолгую нельзя. Надо работать, идти поступательно, а там уже с каким клубом судьба сведёт. В любом случае хочется достигнуть высшего футбольного эшелона в тренерской работе, а там - куда судьба выведет, туда и выведет. Здесь вообще не загадываю, - передаёт слова Бояринцева Matchtv.ru.
46-летний экс-полузащитник московского "Спартака" Денис Бояринцев после завершения карьеры действующего игрока работал в качестве главного тренера в молодёжной команде столичного "Торпедо", ивановском "Текстильщике", московской "Родине", "Новосибирске" и саратовском "Соколе".
С мая 2024 года Бояринцев возглавляет волгоградский "Ротор", с которым занимает седьмое место в Первой лиге по итогам осенней части сезона, набрав 30 очков в 21 матче.
Бояринцев ответил на вопрос о желании прийти в "Спартак" в качестве тренера
Экс-полузащитник "Спартака" и главный тренер "Ротора" Денис Бояринцев отреагировал на вопрос о желании возглавить красно-белых.
Фото: ФК "Ротор"