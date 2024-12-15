- "Спартаку" абсолютно точно нужен нападающий на смену Угальде. Не дай бог с ним что-то произойдёт - нужен будет игрок, который сможет качественно заменить. Если список из восьми футболистов "Спартака" на выход верный и, например, команду покинет Хлусевич, нужен будет хороший крайний защитник. Также нужен опорный полузащитник, который будет конкурировать с Умяровым. Наиль сильно прибавил, но мы видим, что, если с ним что-то происходит, достойно заменить его некем, - передаёт слова Мора "Чемпионат".
Ранее появлялась информация, что зимой 2024/2025 года московский "Спартак" может расстаться с восемью футболистами, получающими малое количество игрового времени. В их число инсайдеры включали правого защитника Даниила Хлусевича, а также двоих нападающих - Виллиана Жозе и Шамара Николсона.
По итогам осенней части сезона-2024/2025 "Спартак" занимает в турнирной таблице Российской премьер-лиги третье место, набрав 347 очков в 18 матчах. Отставание красно-белых от "Краснодара" и петербургского "Зенита" составляет 2 очка.
Мор: "Спартаку" абсолютно точно нужен нападающий на смену Угальде
Экс-защитник "Спартака" Эдуард Мор рассказал, какие позиции красно-белым нужно усиливать зимой 2025 года на трансферном рынке.
Фото: ФК "Спартак"