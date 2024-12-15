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Масалитин - о Шуманском: непонятный трансфер. ЦСКА отдал 1,5 млн, а парень сыграл 10 минут

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о летних трансферах московского клуба.
Фото: ПФК ЦСКА
"Койта может на месте разобраться и обыграть соперников на носовом платке. Но он совсем не встроен в коллективную игру. Места ему не нашли. И Гуарирапа то же самое. Не может же игрок в "Сочи" забивать, а в ЦСКА сразу разучиться это делать? Шуманского можно добавить к этим двоим ребятам. Это тоже непонятный трансфер. Полтора миллиона отдали, а парень сыграл минут десять", - приводит слова Масалитина "Евро-Футбол.Ру".

Артём Шуманский выступает за московский ЦСКА с июля 2024 года, когда "армейский" клуб договорился с кипрским "Арисом" о трансфере нападающего. Сумма компенсации за переход белорусского форварда составила 1,5 млн евро. Игрок сборной Белоруссии и красно-синие заключили друг с другом контракт, рассчитанный до конца сезона-2028/29.

После перехода в ЦСКА Шуманский в общей сложности принял участие в 3 официальных матчах (всего на поле было проведено 12 минут), в которых результативными действиями не отметился. Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет 500 тыс. евро.

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