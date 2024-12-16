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Мостовой: самая сильная сборная России была в 1996 году - она могла выиграть Евро!

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате Европы 1996 года.
Фото: © firo Sportphoto / augenklick / firo Sportphoto / Global Look Press
"Самая сильная сборная России была в 1996 году! На чемпионате Европы в нашей группе были победители турнира Германия, финалисты – Чехия, а также Италия. В итоге не вышли в плей-офф мы с итальянцами и то, по той причине, что нам одного гола не хватило. Но однозначно, сборная России могла выиграть чемпионат Европы по футболу 1996 года! Мы были одним из фаворитов турнира, занимали второе место в рейтинге УЕФА", - приводит слова Мостового "РБ Спорт".

Сборная России по футболу в 1996 году принимала участие в финальной части чемпионата Европы, который проходил в Англии, впервые после распада Советского Союза. Россияне под руководством тренерского штаба во главе с Олегом Романцевым попали в группу С, где ее соперниками оказались сборные Германии, Италии и Чехии.

Сборная России в первом туре проиграла итальянцам со счётом 1:2, во втором туре уступила немцам со счётом 0:3, а в третьем туре сыграла вничью с чехами (3:3). Таким образом, россияне набрали одно очко и заняли последнее место в квартете. В 1/4 финала из группы С вышли сборные Германии и Чехии, которые снова сошлись друг с другом в финале турнира - сильнее оказались немцы со счётом 2:1.

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