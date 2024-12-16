Мостовой: самая сильная сборная России была в 1996 году - она могла выиграть Евро!

Новости
Главные
Все
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости
Матчи
РПЛ 2024/25
Таблица
Календарь
Предстоящие
Прошедшие
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости
Матчи
Первая лига 2024/25
Таблица
Календарь
Предстоящие
Прошедшие
Сборная России
Трансферы
Россия
Европа
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости
Матчи
Лига
Европы
Лига Европы
Новости
Матчи
Англия
Премьер-лига
Новости
Таблица
Календарь
Испания
Ла Лига
Новости
Таблица
Календарь
Италия
Серия А
Новости
Таблица
Календарь
Франция
Лига 1
Новости
Таблица
Календарь
Германия
Бундеслига
Новости
Таблица
Календарь
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Мостовой: с удовольствием поработал бы тренером сборной России
1
Объявлены номинанты на звание игрока месяца в РПЛ по итогам ноября-декабря
2
Александр Головин признан лучшим футболистом 2024 года в России по версии "СЭ"
11
В махачкалинском "Динамо" отреагировали на информацию об интересе к полузащитнику "Спартака" Зорину
3
ФИФА ответила Украине на жалобу из-за показа карты с Крымом в составе Российской Федерации
13
Ещё
Матчи
25
Скрыть
Сегодня (2)
Завтра (1)
Вчера (22)
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Борнмут
23:00
Вест Хэм
Не начат
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Лацио
22:45
Интер
Не начат
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Брайтон
1 - 3
1
3
Кристал Пэлас
Завершен
Манчестер Сити
1 - 2
1
2
Манчестер Юнайтед
Завершен
Саутгемптон
0 - 5
0
5
Тоттенхэм
Завершен
Челси
2 - 1
2
1
Брентфорд
Завершен
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Атлетико
1 - 0
1
0
Хетафе
Завершен
Алавес
1 - 1
1
1
Атлетик
Завершен
Вильярреал
1 - 2
1
2
Бетис
Завершен
Реал Сосьедад
0 - 0
0
0
Лас-Пальмас
Завершен
Барселона
0 - 1
0
1
Леганес
Завершен
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Лечче
2 - 1
2
1
Монца
Завершен
Болонья
1 - 0
1
0
Фиорентина
Завершен
Парма
2 - 3
2
3
Верона
Завершен
Комо
2 - 0
2
0
Рома
Завершен
Милан
0 - 0
0
0
Дженоа
Завершен
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Хайденхайм
1 - 3
1
3
Штутгарт
Завершен
Боруссия Д
1 - 1
1
1
Хоффенхайм
Завершен
РБ Лейпциг
2 - 1
2
1
Айнтрахт
Завершен
Чемпионат Франции. Лига 1
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Монпелье
2 - 2
2
2
Ницца
Завершен
Ренн
2 - 0
2
0
Анже
Завершен
Гавр
0 - 3
0
3
Страсбург
Завершен
Брест
4 - 1
4
1
Нант
Завершен
ПСЖ
3 - 1
3
1
Лион
Завершен
Кубок Италии
Новости
Ювентус
23:00
Кальяри
Не начат
Чемпионат Европы 2024
Чемпионат Европы 2024
Россия: РПЛ 2024/25
Англия: АПЛ 2024/25
Германия: Бундеслига 1 2024/25
Испания: Ла Лига 2024/25
Италия: Серия А 2024/25
Франция: Лига 1 2024/25
Россия: Первая Лига 2024/25
A
Германия
Швейцария
Венгрия
Шотландия
B
Испания
Италия
Албания
Хорватия
C
Англия
Дания
Словения
Сербия
D
Нидерланды
Франция
Польша
Австрия
E
Румыния
Словакия
Бельгия
Украина
F
Турция
Грузия
Португалия
Чехия
Мостовой: самая сильная сборная России была в 1996 году - она могла выиграть Евро!
Сегодня, 11:55
Бывший игрок
сборной России
по футболу Александр Мостовой прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате Европы 1996 года.
Фото: © firo Sportphoto / augenklick / firo Sportphoto / Global Look Press
"Самая сильная
сборная России
была в 1996 году! На чемпионате Европы в нашей группе были победители турнира Германия, финалисты – Чехия, а также Италия. В итоге не вышли в плей-офф мы с итальянцами и то, по той причине, что нам одного гола не хватило. Но однозначно, сборная России могла выиграть чемпионат Европы по футболу 1996 года! Мы были одним из фаворитов турнира, занимали второе место в рейтинге УЕФА", - приводит слова Мостового
"РБ Спорт"
.
Сборная России по футболу в 1996 году принимала участие в финальной части чемпионата Европы, который проходил в Англии, впервые после распада Советского Союза. Россияне под руководством тренерского штаба во главе с Олегом Романцевым попали в группу С, где ее соперниками оказались сборные Германии, Италии и Чехии.
Сборная России в первом туре проиграла итальянцам со счётом 1:2, во втором туре уступила немцам со счётом 0:3, а в третьем туре сыграла вничью с чехами (3:3). Таким образом, россияне набрали одно очко и заняли последнее место в квартете. В 1/4 финала из группы С вышли сборные Германии и Чехии, которые снова сошлись друг с другом в финале турнира - сильнее оказались немцы со счётом 2:1.
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Александр Мостовой
Сборная России
Чемпионат Европы
Опубликовал:
Дмитрий Карпов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
3
-1