- Если не учитывать домашний матч со "Спартаком", "Краснодар" смотрится очень неплохо. Но особо не блещет "Зенит", с учётом уровня мастерства футболистов. Конечно, для российского футбола хорошо, что не "Зенит" ушёл зимним лидером. Чем выше конкуренция, тем лучше, - передает слова Алдонина "Чемпионат".
В текущем сезоне РПЛ первое место в турнирной таблице делят "Краснодар" и "Зенит", у которых по 39 очков, однако "быки" выше петербургского клуба благодаря победе в личной встрече. Тройку лидеров чемпионата России замыкает столичный "Спартак", у которого на два балла меньше.
РПЛ возобновится в марте 2025 года. "Краснодар" в 19-м туре примет дома "Крылья Советов", а "Зенит" при своих болельщиках сыграет против ЦСКА.
Алдонин: для российского футбола хорошо, что не "Зенит" ушел на зимнюю паузу лидером
Экс-футболист сборной России Евгений Алдонин высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ