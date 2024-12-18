Комличенко: сейчас "Спартак" - точно претендент на чемпионство

- Сейчас "Спартак" - точно претендент на чемпионство. Всего два очка до первого места. По тому, как провели последние игры, похоже, что претендуют, - цитирует Комличенко "Чемпионат".
Напомним, в последней игре перед зимней паузой коллектив Деяна Станковича на своем поле разгромил "Пари НН" со счетом 3:0. В активе красно-белых 37 очков, клуб занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
В 19-м туре чемпионата России "Спартак" сыграет против "Оренбурга", встреча пройдет в начале марта после возобновления сезона.