"Лучший нападающий РПЛ? 100 процентов Кордоба, просто топ. Считаю его самым сильным нападающим нашего чемпионата, он просто лютая машина. Так или иначе свои голы он забивает. Уверен, по весне будет стабильно забивать голы", - цитирует Андреева "РБ Спорт".
В текущем сезоне Джон Кордоба провел за "Краснодар" во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 14 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2027 года.
После 18-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. "Зенит", располагающийся на второй строчке, имеет такое же количество очков в своем активе.
Бывший спортдир "Оренбурга" Андреев назвал лучшего нападающего РПЛ
Бывший спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев назвал лучшего нападающего чемпионата России.
Фото: ФК "Краснодар"