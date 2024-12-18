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Игорь Акинфеев назвал свои вратарские иконы

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал свой топ вратарей за всю историю футбола.
Фото: ФК "Оренбург"
"Льва Ивановича [Яшина] мы сразу выносим за скобки. Лев Иванович – отдельно. По детству у меня на первом месте значился Черчесов. Легко, говорят мне, быть сильным вратарем в сильном "Спартаке", а я отвечаю: ты сначала попади в этот сильный "Спартак" да посиди не один год за спиной Дасаева. Дасаев – тоже в топе на все времена. Однозначно.

Еще Овчинников особняком стоит в моем условном личном рейтинге. Ну и великий мастер вратарского искусства Чанов – учитель, наставник, футбольный отец. Вот мои вратарские иконы", - приводит слова Акинфеева "Объединение отечественных тренеров по футболу".

Станислав Черчесов выступал в составе орджоникидзевского "Спартака" (1982-1984 гг.), московского "Спартака" (1984-1987, 1989-1993, 1995, 2002 гг.), московского "Локомотива" (1988 г.), дрезденского "Динамо" (1993-1995 гг.), австрийского "Тироля" (1996-2002 гг.). На его счету 8 матчей в составе сборной СССР, 2 матча в составе СНГ и 39 матчей в составе России.

Ринат Дасаев выступал в составе астраханского "Волгаря" (1975-1977 гг.), московского "Спартака" (1978-1988 гг.), испанской "Севильи" (1988-1991 гг.). На его счету 91 матч в составе сборной СССР.

Сергей Овчинников выступал в составе московского "Динамо" (1988-1989, 2006 гг.), сухимского "Динамо" (1990 г.), московского "Локомотива" (1992-1997, 2002-2005 гг.), португальских "Бенфики" (1997-1999 гг.), "Алверки" (1999-2000 гг.), "Порту" (2000-2001 гг.). На его счету 36 матчей в составе сборной России.

Вячеслав Чанов выступал в составе донецкого "Шахтера (1969-1978 гг.), московского "Торпедо" (1979-1984 гг.), бакинского "Нефтчи" (1985-1986 гг.), московского ЦСКА (1987 г.). На его счету 1 матч в составе сборной СССР.

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