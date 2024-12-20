- Нас ждет интересная гонка. Большая часть чемпионата позади и сейчас каждое очко очень важно. Победит тот, кто будет меньше ошибаться. "Зенит" как всегда главный претендент, - цитирует Тошича "СЭ".
В РПЛ после 18 туров на первой позиции в турнирной таблице идет "Краснодар", у которого 39 очков. "Зенит" имеет в своей копилке столько же баллов, но располагается на второй строчке, уступая "быкам" по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает "Спартак", у которого на два балла меньше.
РПЛ возобновится в конце февраля 2025 года. "Зенит" в 19-м туре РПЛ примет дома ЦСКА, а "Краснодар" встретится с "Крыльями Советов". "Спартак" при своих болельщиках будет играть с "Оренбургом".
Тошич назвал главного претендента на победу в РПЛ
Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич рассказал, какой клуб имеет больше шансов на победу в РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ