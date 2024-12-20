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Еремякин считает, что "Оренбург" может спастись от вылета из РПЛ

Бывший президент "Оренбурга" Василий Еремякин высказался о шансах оренбуржцев на сохранение прописки в РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"
"На мой взгляд, зимой нужно укрепить состав тремя-четырьмя опытными игроками. "Оренбург" попал в очень тяжёлую ситуацию, но я верю, что шанс спастись ещё есть. Никто в клубе не заикается о вылете, с ним точно никто не смирился", - цитирует Еремякина Sports.ru

Ранее стало известно, что Василий Еремякин покинул пост президента "Оренбурга" - его место занял Кирилл Волженкин, а спортивным директором команды был назначен Исмаил Ибрагимов.

После 18-ти сыгранных туров оренбуржцы располагаются на последней строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8-ю набранными очками. В октябре руководство клуба отправило в отставку с поста главного тренера Давида Деограсию и назначило на его место Владимира Слишковича, который ранее исполнял обязанности главного тренера в московском "Спартаке".

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