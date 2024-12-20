Радимов отметил, что сезон для "ЦСКА" начался неплохо: команда показывала хорошие игры и находилась в группе лидеров. Однако, переломным моментом стал матч со "Спартаком". В этом поединке "ЦСКА" играл в меньшинстве на своём поле и уступил со счётом 0:2, при этом нанеся всего один удар в створ ворот.
"И приход Пьянича изменил многое. Если Пьянич после перерыва будет играть так же, и команда будет выглядеть так же, то это была ошибка. Надо встраивать Пьянича и вокруг него строить всю игру. А пока на фоне его прихода совсем потерялся Обляков. Но здесь проблемы как раз в их взаимодействии с Пьяничем. Время есть, отставание не такое большое", — цитирует Радимова "РБ Спорт".
Кроме того, Радимов отметил, что красно-синие укомплектованы не хуже других топ-команд РПЛ. Однако им не хватает качественного второго нападающего, который мог бы заменить Тамерлана Мусаева. На данный момент на позиции второго форварда выступает Гуарирапа, арендованный у Сочи. Однако за 10 матчей в чемпионате России венесуэльский нападающий не отметился ни одним результативным действием.
По результатам 18 туров ЦСКА находится на шестой строчке турнирной таблицы с 31 очком. Отставание от лидера — команды "Краснодар" — составляет 8 очков. Первый матч после зимнего перерыва в Российской Премьер-Лиге "армейцы" проведут 1 марта. Соперником станет "Зенит", встреча пройдёт на "Газпром Арене".
Владислав Радимов: если Пьянич после перерыва будет играть так же, то это была ошибка
Бывший футболист сборной России Владислав Радимов поделился своим мнением о выступлении ЦСКА в первой части сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: телеграм-канал "Чисто Питер"