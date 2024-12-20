"Мы исходили из того, что было на рынке в тот момент, и из того, что нам предлагали. За Слишковича сыграло в том числе владение многими языками – на наш взгляд, это было важно в такой интернациональной команде. Изучили опыт, пусть и небольшой, в "Спартаке", - цитирует Еремякина Sports.ru
Ранее стало известно, что Василий Еремякин покинул пост президента "Оренбурга" - его место занял Кирилл Волженкин, а спортивным директором команды был назначен Исмаил Ибрагимов.
После 18-ти сыгранных туров оренбуржцы располагаются на последней строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8-ю набранными очками. В октябре руководство клуба отправило в отставку с поста главного тренера Давида Деограсию и назначило на его место Владимира Слишковича, который ранее исполнял обязанности главного тренера в московском "Спартаке".
"Сыграло в том числе владение многими языками". Еремякин рассказал о назначении Слишковича в "Оренбург"
Экс-президент "Оренбурга" Василий Еремякин высказался о Владимире Слишковиче.
Фото: ФК "Оренбург"