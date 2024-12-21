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"Столько нет даже в "Реале". Черданцев назвал проблему "Зенита"

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев оценил игру "Зенита" в осенней части этого сезона.
Фото: ФК "Зенит"
- Мне кажется, что у "Зенита" перебор игроков. Им решать, но они могли бы расстаться с рядом футболистов, отдав их в аренду, чтобы они играли. Кого именно? Посчитайте, сколько у них нападающих. Столько нет даже в "Реале".

"Зенит" завершил первую часть текущего сезона на второй позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Команда Сергея Семака набрала 39 очков. Клуб с берегов Невы уступает первую строчку "Краснодару", у которого также 39 баллов, лишь по дополнительным показателям. Сине-бело-голубые одержали в 18 матчах чемпионата России 12 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения.

Источник: "СЭ"

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