"Столько нет даже в "Реале". Черданцев назвал проблему "Зенита"

- Мне кажется, что у "Зенита" перебор игроков. Им решать, но они могли бы расстаться с рядом футболистов, отдав их в аренду, чтобы они играли. Кого именно? Посчитайте, сколько у них нападающих. Столько нет даже в "Реале".
"Зенит" завершил первую часть текущего сезона на второй позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Команда Сергея Семака набрала 39 очков. Клуб с берегов Невы уступает первую строчку "Краснодару", у которого также 39 баллов, лишь по дополнительным показателям. Сине-бело-голубые одержали в 18 матчах чемпионата России 12 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения.
Источник: "СЭ"