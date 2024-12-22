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Каманцев: мы должны считать, что коррупция в судействе возможна, и принимать превентивные меры

Руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался о странных матчах в российском футболе с точки зрения работы арбитров.
Фото: РФС
- Сказать, что мы постоянно находим странные матчи, не могу. Если начнём вспоминать матчи РПЛ, которые вызывали общественный резонанс, а не наши внутренние проверки, то это три игры - "Химки" - "Крылья Советов", "Пари НН" - "Крылья" и "Динамо" (Махачкала) - "Пари НН", который был недавно. Когда вопрос широко поднимается в СМИ, мы матчи проверяем. Есть целая система контроля за потенциально предвзятым судейством. В моём понимании мы должны считать, что коррупция возможна, и принимать превентивные меры, чтобы она была затруднительна, - передаёт слова Каманцева "РБ Спорт".

Павел Каманцев занимает должность главы судейского комитета Российского футбольного союза с июня 2022 года.

В ноябре 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о существовании коррупционной системы с участием судей в российском футболе. По словам чиновника, один из руководителей самарских "Крыльев Советов" рассказал ему о долге клуба размером в 36 миллионов рублей, которые должны были быть уплачены людям, связанным с судейством.

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