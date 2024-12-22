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Сергей Егоров: по "Динамо" и Глебову никакой активизации переговоров нет

Футбольный инсайдер Сергей Егоров опроверг информацию о трансферных переговорах между московским "Динамо" и "Ростовом" по поводу опорного хавбека жёлто-синих Данила Глебова.
Фото: ФК "Ростов"
- По "Динамо" и Глебову: нет переговоров; нет никакой активизации переговоров, - написал Егоров в своём телеграм-канале.

Ранее в СМИ появилась информация об активизации переговоров между московским "Динамо" и "Ростовом" по поводу возможного трансфера в столичный клуб 25-летнего опорного полузащитника и капитана жёлто-синих Данила Глебова на фоне сведений о трансферном интересе из Мексики к опорному хавбеку бело-голубых Луису Чавесу.

В текущем сезоне на счету Глебова 23 матча за "Ростов" во всех турнирах, 1 гол и 1 результативный пас.

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