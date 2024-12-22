- Хорошо в этом сезоне выглядит Батраков. В отличие от самого "Локомотива". К перерыву "железнодорожники" подсели. Ещё мне нравится Пиняев, остальные фамилии я сейчас не вспомню, - передаёт слова Жиркова Metaratings.ru.
Московский "Локомотив" по итогам осенней части текущего сезона РПЛ занимает в турнирной таблице пятое место, набрав 35 очков в 18 матчах, при этом отставание красно-зелёных от лидирующего "Краснодара" составляет 4 очка. В трёх последних турах перед зимней паузой "железнодорожники" набрали 1 очко.
19-летний атакующий хавбек Алексей Батраков в текущем сезоне сыграл за клуб в 23 матчах во всех турнирах, забил 11 мячей и выполнил 8 результативных передач. 20-летний левый вингер Сергей Пиняев в 24 матчах во всех турнирах забил 7 мячей и выполнил 5 ассистов.
Жирков: хорошо в этом сезоне выглядит Батраков. В отличие от самого "Локомотива"
Экс-полузащитник ЦСКА и "Зенита" Юрий Жирков высказался о выступлении "Локомотива" и его игроков в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"